На мысе Фиолент в Севастополе разбился очередной турист

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В Севастополе во время спуска к дикому пляжу на Фиоленте с высоты упал турист, сообщили в Центре гражданской защиты города.

«ЧП произошло в ночь на субботу в районе дикого пляжа Маяк на Фиоленте. Мужчина упал, преодолевая крутой спуск вниз, к морю», – уточнили в ЦГЗ.

Из труднодоступного места мужчину эвакуировали четверо спасателей, используя альпинистское снаряжение, после чего передали пострадавшего бригаде скорой помощи.

В департаменте здравоохранения города информации о состоянии мужчины получить на данный момент не удалось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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