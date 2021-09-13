Происшествия
На мысе Фиолент в Севастополе разбился очередной турист
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В Севастополе во время спуска к дикому пляжу на Фиоленте с высоты упал турист, сообщили в Центре гражданской защиты города.
«ЧП произошло в ночь на субботу в районе дикого пляжа Маяк на Фиоленте. Мужчина упал, преодолевая крутой спуск вниз, к морю», – уточнили в ЦГЗ.
Из труднодоступного места мужчину эвакуировали четверо спасателей, используя альпинистское снаряжение, после чего передали пострадавшего бригаде скорой помощи.
В департаменте здравоохранения города информации о состоянии мужчины получить на данный момент не удалось.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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