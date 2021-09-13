Минсельхоз Крыма выделил уже 1,1 млрд рублей субсидий аграриям

Минсельхоз Крыма уже выдал аграриям республики 1,1 млрд рублей в качестве субсидий.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Сегодня уже выделено 1,1 млрд – это 55% (от общей суммы, выделенной на субсидии аграриям). Думаю, что в сентябре мы дойдем до цифры в 75-80% и в декабре закончим с 99,9%», – сообщил Рюмшин.

Вице-премьер уточнил, каким отраслям в настоящее время оказывается помощь. «Сегодня мы работаем над выдачей субсидий виноградарям, садоводам – уже закрыли. Сегодня выдаем на семена элитные. Также в этом месяце фермеры и кооперации получат средства, стартапы. Идет полное освоение финансирования», – пояснил он.

В общей сложности аграрии получат в этом году 2,4 млрд рублей субсидий.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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