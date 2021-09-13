Мэр Ялты Павленко объявила об уходе со своего поста

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Но не с поста главы города.

Глава администрации Ялты Янина Павленко объявила об уходе с поста руководителя Крымского бюро винограда и вина, пост она занимала на протяжении семи лет. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Передаю бразды правления Крымским бюро винограда и вина, председателем которого являлась долгих и счастливых семь лет, – написала Павленко. – Председателем Совета саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма «Крымское Бюро Винограда и Вина» избран первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк».

Решение об избрании председателем организации Кратюка принято на отчетно-выборном собрании СРО. Павленко подчеркнула, что Кратюк курирует винодельческую отрасль Крыма, и потому отрасль в надежных руках.

«Ну а я ни с кем не прощаюсь. Благодарю за доверие и избрание членом попечительского совета СРО. Остаюсь также советником главы республики по вопросам виноградарства и виноделия. И главой администрации города, который имеет все шансы стать винной столицей нашей страны», – уточнила Павленко.

В 2014 году Павленко инициировала создание и возглавила совет общественной профессиональной организации некоммерческого партнерства «Крымское бюро винограда и вина» для оперативного решения проблем отрасли. В 2015 году ассоциация виноградарей и виноделов «Крымское бюро винограда и вина» получила статус саморегулируемой организации и стала четвертой отраслевой организацией России с таким статусом. В седьмой раз ее переизбрали в сентябре прошлого года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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