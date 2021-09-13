Крымчане не хотят вакцинироваться вакциной «Спутник V»

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Коронавирус атакует Крым. Каждые сутки на полуострове фиксируют от 250 до 300 случаев заражения.

Сейчас на полуострове доступны четыре вакцины, и все они ? российские: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По информации властей Крыма, первую прививку от коронавируса сделали 440 тысяч крымчан. Но далеко не все жители полуострова доверяют российским вакцинам.

Журналисты спросили у тех, кто едет из Крыма, вакцинировались ли они, какой вакциной и как относятся к различным вакцинам.

Мужчина, который просит не раскрывать его личность, рассказал, что уже вакцинировался на полуострове.

«Я вакцинировался в Крыму, но эта вакцина почему-то здесь недействительна: «Спутник V». Чем отличается одна вакцина от другой? Они считают, может, что делают хуже правительству Крыма? Так им по барабану. Они мне хуже делают, ездящему человеку. Пусть, может быть, ее не признают на территории России, например, но на территории Крыма признают. У нас же выбора нет! Я знаю, сейчас мне скажут: «Здесь вакцинируют, приезжай». Но это все не так просто. Ну вот, я приехал, я не буду повторно вакцинироваться, если я вакцинирован уже. Я там все-таки живу в данный момент», - говорит пожилой крымчанин.

Одна женщина рассказала, что не планирует пока прививаться вообще.

«Я - гражданка Украины, не планирую, тем более «Спутником». Я, вообще-то, принимаю препараты для укрепления иммунитета, так что пока в этом (вакцинации-ред.) нет необходимости. Сначала была категорически против, но мне сказали, что можно пока не вакцинироваться. Я все время на наблюдении у врача», - рассказала женщина.

Еще один опрошенный пока для себя не решил вопрос вакцинации. «Были у моих родителей, они уже старенькие, на пенсии, поэтому надо помогать, поддерживать. Поэтому ездили вот к ним, сейчас едем в Киев. Будем делать прививки или нет, мы еще не определились. Мы еще не знаем, какую выбрать, так сказать, более безопасную. Чтобы можно было самим вакцинироваться, а также, возможно, чтобы родители тоже сделали. Будем смотреть, какая вакцина будет более надежна, то ее и будем выбирать», - говорит мужчина.

Еще одна женщина поделилась соображениями на условиях анонимности. Она хотела бы получить одну из признанных ВОЗ вакцин, но пока еще не может.

«Вакцинировалась в Крыму. Вообще боялась вакцинироваться, есть нюансы со здоровьем. Ну ничего, все прошло хорошо. Антитела я не сдавала, контроль не делала. У меня не прошло еще полгода, я не могу каждые четыре месяца вакцинироваться. В принципе я, конечно, за эти вакцины (признанные ВОЗ - ред.). Но ничего не могу сказать плохого и о той вакцине, потому что у меня нет базы такой, я не проверю. Конечно, я за Pfizer», - говорит женщина.

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