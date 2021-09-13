Крым экспортирует пшеницу в Конго

Крым в этом году экспортирует пшеницу в шесть стран мира, в том числе в Конго – впервые, сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.

В этом году крымская пшеница отправится в 6 стран - Сирию, Ливан, Ливию, Турцию, Египет. И впервые - в Конго. Также часть зерна отправят за границу через посредников - в первую очередь, через Краснодарский край. В официальной статистике этот экспорт уже не учитывается.

Сейчас правительство Крыма работает над тем, чтобы вывести экспорт на новый уровень. В частности, договориться о транспортировке российской пшеницы в Сирию через крымские порты.

В безопасности крымского зерна специалисты уверены. Высокого уровня пестицидов не обнаружено ни в одной пробе.

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