Власть
Крым экспортирует пшеницу в Конго
Крым в этом году экспортирует пшеницу в шесть стран мира, в том числе в Конго – впервые, сообщили в Министерстве сельского хозяйства региона.
В этом году крымская пшеница отправится в 6 стран - Сирию, Ливан, Ливию, Турцию, Египет. И впервые - в Конго. Также часть зерна отправят за границу через посредников - в первую очередь, через Краснодарский край. В официальной статистике этот экспорт уже не учитывается.
Сейчас правительство Крыма работает над тем, чтобы вывести экспорт на новый уровень. В частности, договориться о транспортировке российской пшеницы в Сирию через крымские порты.
В безопасности крымского зерна специалисты уверены. Высокого уровня пестицидов не обнаружено ни в одной пробе.
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