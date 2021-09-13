Какой сегодня праздник 13 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 13 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День программиста в России

Фото geekbrains.ru

День программиста отмечается в России начиная с 2009 года. Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и празднуется на 256-й день года — 13 сентября, а если год високосный — 12 сентября.

Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта, а также это максимальная степень числа 2, которая меньше количества дней в году — 365.

Значение профессии программиста в повседневной жизни трудно переоценить. Этот род деятельности становится все более массовым и в то же время символизирует авангард современного общества.

День парикмахера России

13 сентября свой профессиональный праздник отмечают мастера расчески и ножниц — парикмахеры. Необходимо уточнить, что некоторые коллективы отмечают этот профессиональный праздник 14 сентября. Пока нет точной информации, почему именно в эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник парикмахеров, и кем она инициирована.

Кроме этого, справедливости ради стоит сказать, что люди данной профессии отмечают несколько профессиональных праздников: парикмахеры также отмечают Международный день красоты, а еще по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения.

Дело в том, что в советское время парикмахерская считалась заурядным предприятием сферы услуг — чем-то вроде химчистки или ремонтной мастерской. В настоящее время ситуация выглядит совершенно иначе: современный парикмахер, особенно высокого класса, — это скорей человек искусства, нежели ремесленник.

Куприянов день (Журавлиное вече)

Народный праздник «Куприянов день» отмечается 13 сентября (по старому стилю - 31 августа). Православная церковь в этот день чтит память мученика Киприана Карфагенского, епископа. Другие названия праздника: «Журавлиное вече», «Журавлинка», «Куприян».

Также сегодня, 13 сентября, отмечают такие праздники:

- Международный день шоколада (International Chocolate Day)

- День йоги в России

- День основания Краснодарского края

- День шарлоток и осенних пирогов

- День позитивного мышления (Positive Thinking Day)

- День рождения пенициллина

- Праздник железных материалов

- День рождения бионики

- День памяти священномученика Киприана Карфагенского

- День «Виноват кто-то другой» (National Blame Someone Else Day) в США

- Фестиваль пиццы (Napoli Pizza Village) в Италии

- День арахиса (National Peanut Day) в США

- День картофельных клецок в Германии

- День алкогольного напитка «кашаса» в Бразилии

- Праздник сбора винограда в Румынии

Сегодня именины празднуют: Геннадий, Киприан, Василиск, Диадох.

Что происходило 13 сентября в прошлые годы

122 - римским императором Адрианом начато строительство оборонительного сооружениястены Адриана (наиболее выдающийся памятник античности в Великобритании).

1645 - войска сторонников парламента во главе с Дэвидом Лесли нанесли жестокое поражение армиям шотландских роялистов в битве при Филипхоу.

1648 - украинские казаки Богдана Хмельницкого наголову разгромили коронное войско Речи Посполитой под Пилявцами.

1788 - временной столицей США стал Нью-Йорк.

1902 - отпечатки пальцев впервые используются как доказательство вины обвиняемого в Великобритании.

1940 - итальянские войска начали вторжение в Египет в ходе Второй мировой войны.

1960 - свой день рождения «празднует» наука бионикаприкладная наука о применении в технических устройствах и системах принципов живой природы.

1965 - в Америке вышел бессмертный сингл «Yesterday» группы «Битлз».

2001 - из США бегут 24 члена семьи Усамы бин Ладена, безопасность обеспечивало ФБР (все это естественно было связано с террактами 11 сентября).

2007 - шпионский скандал в Формуле-1:команда McLaren была обвинена в промышленном шпионаже в отношении Ferrari.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 13 сентября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 12 сентября. Сегодня, 12 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 11 сентября. Сегодня, 11 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Ялте сорвалась постановка спектакля МХАТа. Московский художественный академический театр имени Горького во время гастролей в Крыму не смог «по техническим причинам» поставить на сцене Ялтинского театра имени Чехова спектакль.

Какой сегодня праздник 10 сентября. Сегодня, 10 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.