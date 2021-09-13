Чехия готовится передать Киеву задержанного крымчанина Франчетти

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Чешская и украинская стороны завершают оформление выдачи Киеву задержанного в Праге активиста «крымской весны», участника «самообороны Севастополя» Александра Франчетти.

Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«Украинская сторона в настоящее время работает над завершением необходимых процедур с целью передачи Александра Франчетти правосудию в Украине», – цитирует Николенко «РБК-Украина».

По его словам, задержание «стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей».

Киев намерен привлечь Франчетти к ответственности за «участие в российской оккупации Крыма», добавил представитель МИД Украины.

Ставший в 2014-м году гражданином России Александр Франчетти был задержан 12 сентября в аэропорту Праги. Ордер на его арест выдан Украиной.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества СК тщательно изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства «в связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам».

Руководитель Рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил, что Киев обвиняет Франчетти в «террористической деятельности», ему грозит «немедленная депортация на Украину на верную смерть».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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