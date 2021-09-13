Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +25
море +23

Власть

Часть Севастопольской бухты отдали минобороне России

11:49 понедельник, 13 сентября 2021
Севастополь
Часть Севастопольской бухты отдали минобороне России

фото © МО России

Часть Севастопольской бухты передана в пользование министерства обороны России на 20 лет.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Предоставить минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – цитирует документ агентство.

Согласно распоряжению, площадь передаваемых минобороны территорий составляет 0,5739 кв км.

В соответствии с распоряжением, ведомству запрещается загрязнять акваторию на подконтрольной территории. Также минобороны обязано не допускать действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar. После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.

У берегов Крыма снова летает беспилотник США. Вдоль Черноморского побережья у границ Крыма беспилотник США провел разведку.

Украинские военные могут повоевать за Крым, но много погибнут. Украинские военные способны очистить неподконтрольный Донбасс и повоевать за Крым, но это может привести к большим потерям, в том числе среди мирного населения.

На трассе «Таврида» замечена колонна российской бронетехники. По трассе «Таврида» со стороны Керчи и Феодосии 10 сентября прошла большая колонна российской бронетехники.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 13 сентября

Какой сегодня праздник 13 сентября фото

Сегодня, 13 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок

В Симферополе хотят по-новому поделить рынок автобусных перевозок

В Симферополе запланирована перезагрузка системы распределения маршрутов городского общественного транспорта.

Власть
«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar

«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar

После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации