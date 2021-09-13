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Часть Севастопольской бухты отдали минобороне России
фото © МО России
Часть Севастопольской бухты передана в пользование министерства обороны России на 20 лет.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина.
«Предоставить минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – цитирует документ агентство.
Согласно распоряжению, площадь передаваемых минобороны территорий составляет 0,5739 кв км.
В соответствии с распоряжением, ведомству запрещается загрязнять акваторию на подконтрольной территории. Также минобороны обязано не допускать действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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