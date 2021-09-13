Часть Севастопольской бухты отдали минобороне России

фото © МО России

Часть Севастопольской бухты передана в пользование министерства обороны России на 20 лет.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Предоставить минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории Севастопольской бухты Черного моря для обеспечения обороны страны и безопасности государства», – цитирует документ агентство.

Согласно распоряжению, площадь передаваемых минобороны территорий составляет 0,5739 кв км.

В соответствии с распоряжением, ведомству запрещается загрязнять акваторию на подконтрольной территории. Также минобороны обязано не допускать действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar. После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.

У берегов Крыма снова летает беспилотник США. Вдоль Черноморского побережья у границ Крыма беспилотник США провел разведку.

Украинские военные могут повоевать за Крым, но много погибнут. Украинские военные способны очистить неподконтрольный Донбасс и повоевать за Крым, но это может привести к большим потерям, в том числе среди мирного населения.

На трассе «Таврида» замечена колонна российской бронетехники. По трассе «Таврида» со стороны Керчи и Феодосии 10 сентября прошла большая колонна российской бронетехники.