Общество
Более половины крымчан недовольны качеством медицины и рынком труда
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ВЦИОМ выявил болевые точки региона и узнал, как к ним относятся местные жители.
Согласно проведенному исследованию ВЦИОМ, качеством и доступностью медицинских услуг недовольны 56% крымчан, наличием рабочих мест и возможностями для трудоустройства недовольны 51% опрошенных.
17% крымчан не доверяют губернатору Сергею Аксенову. Затруднились ответить на соответствующий вопрос 13%. При этом 84% жителей региона считают, что президент России Владимир Путин работает на своем посту хорошо, сообщает официальный телеграм-канал ВЦИОМ.
Своей жизнью недовольны 20% жителей Крыма. Ситуацией в сфере ЖКХ недовольны 48% граждан, наличием и качеством питьевой воды – 34%, работой органов власти республики в целом – 24%.
Ранее ВЦИОМ опросил сотрудников российских промышленных предприятий на тему того, давит ли на них кто-то из руководителей, заставляя участвовать в выборах в Госдуму в сентябре в качестве избирателей или голосовать за определенную партию. Исследование показало, что россияне порой сталкиваются с давлением и директивами от начальства.
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