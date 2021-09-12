Задержанная у здания ФСБ крымчанка рассказала о штрафе за отсутствие российского паспорта

В Крыму власти оштрафовали на три тысячи рублей крымчанку Ирину Копылову из-за отсутствия у нее российского паспорта. В отношении ее начата проверка Управлением по вопросам миграции МВД в Крыму.

Об этом рассказала сама Копылова.

Она рассказала, что 4 сентября пришла к зданию ФСБ на бульваре Франко в Симферополе, чтобы узнать о судьбе пропавших во время обысков людей. По ее словам, вскоре ее посадили в автобус и отвезли в райотдел полиции. Там Копыловой выписали протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По данным Копыловой, с 8 сентября к ней домой неоднократно приходили сотрудники полиции с расспросами о том, принимала ли она участие в каких-то мероприятиях, а также по вопросам проверки соблюдения миграционного законодательства.

Сообщается, что ей выписали еще один протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.15 КоАП (Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации). Позднее ей назначили штраф – 3 тысячи рублей.

«Кроме того, с 10 сентября, Управлением по вопросам миграции, в отношении меня ведется проверка по вопросу «соблюдения иностранным гражданином режима пребывания (проживания) на территории России». О результатах проверки меня обещали уведомить», – сообщила Копылова.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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