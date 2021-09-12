Происшествия
За три дня IT-мошенники обманули крымчан на 1,7 млн рублей
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Только за минувшие трое суток в республике зафиксировали 21 случай дистанционного мошенничества на сумму свыше 1,7 млн рублей.
В разных случаях убытки крымчан составили от 3 до 800 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Так, в Симферополе злоумышленник, увидев объявление, позвонил под предлогом оказания помощи больному ребенку, и обманом завладел деньгами потерпевшей. Двумя транзакциями женщина перечислила ему свыше 139 тысяч рублей.
Еще один случай произошел также в столице Крыма. Неизвестный сказал пожилой женщине, что он представитель пенсионного фонда и под предлогом перерасчета пенсии и открытия сберегательной книжки, завладел суммой в размере свыше 190 тысяч рублей.
Также в полицию обратился мужчина, которого под предлогом совершения прибыльных инвестиций неизвестный обманул на 900 тысяч рублей. При этом заявитель сам перевел деньги мошеннику, используя интернет-банкинг.
В МВД по РК отметили, что во всех случаях потерпевшие передавали реквизиты своих карт в руки мошенников добровольно, либо доверившись уговорам совершали денежные переводы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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