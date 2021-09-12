Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +23
море +24

Происшествия

Ялтинца хотят посадить на 15 лет тюрьмы за «закладку» в тайнике

09:03 воскресенье, 12 сентября 2021
Ялта

За убийства в Крыму дают гораздо меньший срок.

22-летний ялтинец оставил «закладку» с наркотиком в тайнике на одной из городских улиц и был задержан правоохранителями.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, теперь он предстанет перед судом. «Сотрудниками полиции получена информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что подозреваемый на одной из городских улиц положил в тайник сверток, содержащий порошкообразное вещество», - сказано в сообщении. Как показала экспертиза, вещество оказалось производным N-метилэфедрона - так называемой «солью».

Оказалось ,что задержанный ранее уже был причастен к похожему уголовному делу. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе любительница крымской кухни за чужой счет съела сотню чебуреков. Забавная история с элементами криминала произошла в Севастополе. Девушка украла банковскую карту и «спустила» средства с нее на чебуреки.

Двое мужчин незаконно взимали по 200 рублей за парковку у Ласточкиного гнезда. Полицейские задержали двух мужчин, которые незаконно взимали с граждан плату за пользование парковочными местами рядом с ялтинским дворцом-замком Ласточкино гнездо.

Сын премьера Чехии впервые даст показания о похищении и поездке в Крым. В полицейский участок Праги впервые прибыл сын вице-премьера Чехии Андрея Бабиша Андрей Бабиш-младший, который даст показания по делу о его похищении и удержании в Крыму.

Суд обязал бизнесмена Бейма только являться к следователю. Верховный суд республики Крым отказался назначить бизнесмену Сергею Бейму, обвиняемому в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде запрета определенных действий, отклонив апелляцию прокурора на решение суда нижестоящей инстанции.

Странности
Крымский селянин вырастил «деревья» конопли

Крымский селянин вырастил «деревья» конопли

В Сакском районе Республики Крым оперативники выявили во дворе у местного жителя плантацию с коноплей выше человеческого роста.

Власть
В Севастополе готовы вырубить краснокнижную рощу

В Севастополе готовы вырубить краснокнижную рощу

Музей Христианства в рамках историко-археологического парка в Севастополе собираются построить на месте школы водолазов, где произрастает более двух тысяч деревьев, в том числе ценных пород, передает телеканал НТС.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек

В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек

По состоянию на 11 сентября в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19, что меньше вчерашних показателей.

Общество
Какой сегодня праздник 12 сентября

Какой сегодня праздник 12 сентября фото

Сегодня, 12 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации