Ялтинца хотят посадить на 15 лет тюрьмы за «закладку» в тайнике

За убийства в Крыму дают гораздо меньший срок.

22-летний ялтинец оставил «закладку» с наркотиком в тайнике на одной из городских улиц и был задержан правоохранителями.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, теперь он предстанет перед судом. «Сотрудниками полиции получена информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что подозреваемый на одной из городских улиц положил в тайник сверток, содержащий порошкообразное вещество», - сказано в сообщении. Как показала экспертиза, вещество оказалось производным N-метилэфедрона - так называемой «солью».

Оказалось ,что задержанный ранее уже был причастен к похожему уголовному делу. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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