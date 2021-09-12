Власти обещают сделать Крым «первым электромобильным курортом»

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В рамках государственной концепции развития электромобильного транспорта Крым стал пилотным регионом, к 2025 году на полуострове появится 500 электрозаправок.

Об этом на в рамках заседания крымской рабочей группы по вопросам развития электротранспорта сообщила вице-премьер Крыма — министр финансов РК Ирина Кивико.

«По поручению главы Крыма весной была создана рабочая группа по развитию электротранспорта. Уже в августе группа направилась в Великий Новгород, где мы презентовали нашу мечту — первый электромобильный курорт Российской Федерации.

Там мы рассказали о том, что мы уже сделали, а сделали мы уже не мало. Мы начали ставить электрозаправки и закупать электромобили. (…) Но самое главное, что у нас есть компания-производитель электромобилей «Эльтавр», которая выпускает и коммунальную электротехнику и прогулочную — до 8 посадочных мест. Недавно они получили патент (на производство электромобилей — Ред.) и сегодня в рамках заседания группы мы хотим обсудить те задачи, которые поставлены перед нами на уровне РФ. Согласно этим задачам в Крыму к 2025 году должно появится 500 электрозаправок, из них 206 — быстрых», — рассказала Кивико.

Также по мнению вице-премьера, в Крыму необходимо развивать экологичный и бесшумный коммунальный электротранспорт.

В свою очередь министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко отметил, что согласно программе развития электротранспорта в Крыму заправки для электромобилей появятся и на федеральной трассе «Таврида»:

«Вопросом развития электротранспорта мы озадачились в Крыму несколько лет назад. И те инвестиционные соглашения, которые реализуются у нас на сегодняшний день на трассе «Таврида», позволят в ближайшее время полностью оборудовать ее электрозаправками», — сообщил Шеряко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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