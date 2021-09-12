В Симферополе погас свет: что происходит

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Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».

Кабель поврежден при производстве работ, что привело также к обесточиванию водно-насосной станции «Гурзуфская», говорится в сообщении на официальной странице «Воды Крыма» в Facebook.

«Ограничено водоснабжение в микрорайонах Мате Залки и Битак. Также временно не работает горячая линия предприятия», – говорится на странице компании.

Официальных комментариев в ГУП РК «Крымэнерго» нет.

На сайте предприятия также нет никакой информации.

«На Воровского без света магазины. В гостинице «Москва» гудит генератор. Связи тоже почти нет в районе. Ну и плюс из-за перекрытой Киевской такая картина на остановках – много людей с чемоданами. Видимо, остатки туристов с ЮБК, кого высадили на кольце из троллейбусов. Два вопроса от них: как доехать до жд-вокзала и где автобус в аэропорт. Это кто смог найти остановки. Остальные мечутся с чемоданами вокруг», – пишут в соцсетях симферопольцы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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