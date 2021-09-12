Происшествия
В Севастополе задержали сдававшего несуществующие квартиры афериста
Полиция в Севастополе задержала 30-летнего мужчину, который сдавал на сайтах объявлений несуществующие квартиры.
Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу, передает «Новый Севастополь».
«Позвонившим клиентам злоумышленник сообщал, что является владельцем квартир и готов забронировать их после внесения предоплаты в размере 5 тысяч рублей на указанные им банковские счета. После получения денег аферист переставал выходить на связь», – говорится в сообщении.
Мужчина задержан, он признался в двух эпизодах мошенничества, жертвами которого стали гости Севастополя. У полиции есть основания считать, что от его действий пострадали не менее десяти человек. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 1 статьи 159 УК РФ).
По месту жительства подозреваемого прошел обыск, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбук и другие предметы, имеющие отношение к делу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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