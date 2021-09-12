В Севастополе готовы вырубить краснокнижную рощу

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Музей Христианства в рамках историко-археологического парка в Севастополе собираются построить на месте школы водолазов, где произрастает более двух тысяч деревьев, в том числе ценных пород, передает телеканал НТС.

Рощу посадили в середине XX века севастопольские военнослужащие. За несколько лет безжизненный скалистый участок превратился в райский уголок. Саженцы доставляли сюда из питомников Крыма и всего Советского Союза, Никитского ботанического сада, рассказала председатель Общественного совета при Департаменте природных ресурсов и экологии Правительства Севастополя Элина Орел.

«Благодаря титаническим усилиям, без воды в скале с небольшим количеством грунта были выращены мини ботанические сады. Именно так их можно назвать», — считает общественница.

Эксперты опасаются массовой вырубки, как ранее это произошло на улице Рубежной. Допустить уничтожение зеленой зоны без дендроплана, подеревной съемки недопустимо. Однако такое может произойти, учитывая то, как мало говорится о сохранении существующих посадок. Поэтому, считает Элина Орел, перед началом работ застройщик должен предоставить эти документы в Севприроднадзор.

Кроме того, особую культурно-историческую ценность для города представляют существующие военные постройки, расположенные на этой территории, так как они отражают облик Севастополя начала XX века.

«Здания были построены уже в 1912 году. Надо сказать, что практически все они сохранились в том виде, в которым и были построены. Кроме одного здания, гауптвахты, которое после Второй Мировой войны было утеряно. Они являются неотъемлемой частью этого комплекса. Здесь были батареи, а здесь — здания», — пояснил председатель Севастопольского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Юрий Падалка.

Депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов отметил, что в отчете Института археологии Крыма РАН сказано, что «на территории действующей ВЧ сформировалась парковая зона с мемориальными сооружениями».

«Потерять такой парк, состоящий из зрелых деревьев, было бы недопустимой ошибкой. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. И если потребуется, то те объекты, которые предполагается возвести на территории историко-археологического парка, необходимо либо уменьшить в размерах, либо перенести на другую территорию, либо может даже полностью отказаться», — заключил парламентарий.

Севастопольское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры настаивает на включении комплекса в перечень вновь выявленных ОКН. Соответствующие документы уже были переданы в Севнаследие.

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