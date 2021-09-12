В Праге задержан «герой Крымской весны»

фото © gazeta.ru

Гражданина России чешские правоохранители задержали на основании ордера на арест, выданного Украиной. Мужчину готовят к депортации в Украину.

В аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой Крымской весны Александр Франчетти», - сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном «представительстве» Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он добавил, что Франчетти грозит депортация в Украину, где против него выдвинуты обвинения.

Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил задержание россиянина.

«Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной», - сказал Моравчик.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинца хотят посадить на 15 лет тюрьмы за «закладку» в тайнике. За убийства в Крыму дают гораздо меньший срок.

Суд в Крыму отправил в колонию бывших чиновников Росимущества за взятку. Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по делу о получении взятки бывшими работниками управления Росимущества по Крыму.

В Севастополе любительница крымской кухни за чужой счет съела сотню чебуреков. Забавная история с элементами криминала произошла в Севастополе. Девушка украла банковскую карту и «спустила» средства с нее на чебуреки.

Двое мужчин незаконно взимали по 200 рублей за парковку у Ласточкиного гнезда. Полицейские задержали двух мужчин, которые незаконно взимали с граждан плату за пользование парковочными местами рядом с ялтинским дворцом-замком Ласточкино гнездо.