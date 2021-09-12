Происшествия
В Праге задержан «герой Крымской весны»
фото © gazeta.ru
Гражданина России чешские правоохранители задержали на основании ордера на арест, выданного Украиной. Мужчину готовят к депортации в Украину.
В аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
«Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой Крымской весны Александр Франчетти», - сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном «представительстве» Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Он добавил, что Франчетти грозит депортация в Украину, где против него выдвинуты обвинения.
Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик подтвердил задержание россиянина.
«Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной», - сказал Моравчик.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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В Праге задержан «герой Крымской весны» фото
Гражданина России чешские правоохранители задержали на основании ордера на арест, выданного Украиной. Мужчину готовят к депортации в Украину.
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