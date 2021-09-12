В Керчи кот застрял на дереве и живет там без еды четыре дня

Жители улицы Льва Толстого в Керчи рассказали, что на дереве возле дома №39 застрял кот.

Четыре дня бедное животное не может спуститься на землю, но ни МЧС, ни частные компании на помощь приезжать не хотят.

«Кот четвертые сутки сидит на дереве и никто не может приехать спасти его: ни частные компании, ни МЧС, никто», - комментирует местный житель.

Дерево очень высокое, а котик застрял, примерно, на уровне четвертого этажа, пишет КерчьИНФО.

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