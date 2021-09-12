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Власть

Улицу в Севастополе снова перекроют почти на месяц

08:24 воскресенье, 12 сентября 2021
Севастополь

Карантинную улицу в Севастополе в третий раз закроют для движения автомобилей, сообщила пресс-служба городского правительства.

Ограничение будет действовать с 13 сентября по 2 октября. Мера связана с проведением ремонтных работ: будет заменено дорожное покрытие, бортовой камень и кабели энергоснабжения.

Кроме того, планируется обновление инженерных сетей, установка фонарных столбов, а также обустройство тротуаров.

Напомним, что указанную улицу уже перекрывали в конце зимы этого года. Тогда движение было запрещено на участке от улицы Пожарова до Войсковой площади. Затем ограничения вводили в мае – на объекте проводилась перекладка водопровода и канализационных сетей.

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