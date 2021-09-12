Власть
Улицу в Севастополе снова перекроют почти на месяц
Карантинную улицу в Севастополе в третий раз закроют для движения автомобилей, сообщила пресс-служба городского правительства.
Ограничение будет действовать с 13 сентября по 2 октября. Мера связана с проведением ремонтных работ: будет заменено дорожное покрытие, бортовой камень и кабели энергоснабжения.
Кроме того, планируется обновление инженерных сетей, установка фонарных столбов, а также обустройство тротуаров.
Напомним, что указанную улицу уже перекрывали в конце зимы этого года. Тогда движение было запрещено на участке от улицы Пожарова до Войсковой площади. Затем ограничения вводили в мае – на объекте проводилась перекладка водопровода и канализационных сетей.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Муниципальные парковки в Ялте стали платными. Первые платные муниципальные парковки начали работу в Ялте.
Власти Крыма недовольны работой общественного транспорта. Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен работой муниципальных властей в сфере общественного транспорта.
На подъезде к Крымскому мосту закрыли участок трассы. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края приступили к ликвидации последствий обильных осадков, обрушившихся на Кубань.
Ребенка-инвалида со спецкреслом не пустили в самолет в Симферополе. Сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку сведений из средств массовой информации о том, что ребенка-инвалида со специальным креслом не пустили на борт самолета.
Крымский селянин вырастил «деревья» конопли
В Сакском районе Республики Крым оперативники выявили во дворе у местного жителя плантацию с коноплей выше человеческого роста.
В Севастополе готовы вырубить краснокнижную рощу
Музей Христианства в рамках историко-археологического парка в Севастополе собираются построить на месте школы водолазов, где произрастает более двух тысяч деревьев, в том числе ценных пород, передает телеканал НТС.
В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек
По состоянию на 11 сентября в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19, что меньше вчерашних показателей.
Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
Китайский производитель приравнял Крым к Северной Корее.
вчера
Силовики проверяют работу крымского мэра
9 сентября
Какой сегодня праздник 12 сентября фото
Сегодня, 12 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.