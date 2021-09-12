Украинские военные могут повоевать за Крым, но много погибнут

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Украинские военные способны очистить неподконтрольный Донбасс и повоевать за Крым, но это может привести к большим потерям, в том числе среди мирного населения.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов объяснил, что сейчас речи о военной составляющей не идет. По его словам, надо понимать, что при решении вопросов военным путем будет гибнуть большое количество мирного населения.

«Поверьте, наши Вооруженные Силы способны очистить территорию Донецкой и Луганской областей. Мы можем повоевать за территорию Крыма. Но надо понимать, что мы не можем допустить, чтобы десятки и сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций», – сказал он.

Данилов отметил, что у Украины есть понимание черты, однако это не значит, что она не будет пользоваться военной силой в случае необходимости.

На вопрос, когда эта необходимость может наступить, он ответил, что СНБО разработал пять вариантов развития событий – Украина сейчас идет по первому, политико-дипломатическому.

«Дальше будем смотреть, что будет происходить. К сожалению, РФ не останавливается, не выполняет никаких достигнутых договоренностей. В частности, в Париже (на нормандском саммите 2019-го, – ред.) по открытиям пунктов пропуска, по облегчению жизни людей, которые находятся в оккупации», – добавил Данилов.

В конце августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные должны готовиться к наступлению «для освобождения оккупированных территорий Украины».

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