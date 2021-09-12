У берегов Крыма снова летает беспилотник США

Вдоль Черноморского побережья у границ Крыма беспилотник США провел разведку.

Об этом сообщает PlaneRadar.

Согласно информации сервиса, стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4A ВВС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии.

В 9:10 беспилотник приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья.

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