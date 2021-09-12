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Власть

У берегов Крыма снова летает беспилотник США

12:33 воскресенье, 12 сентября 2021

Вдоль Черноморского побережья у границ Крыма беспилотник США провел разведку.

Об этом сообщает PlaneRadar.

Согласно информации сервиса, стратегический разведывательный беспилотный аппарат RQ-4A ВВС США взлетел с авиабазы Сигонелла в Италии.

В 9:10 беспилотник приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На трассе «Таврида» замечена колонна российской бронетехники. По трассе «Таврида» со стороны Керчи и Феодосии 10 сентября прошла большая колонна российской бронетехники.

У берегов Крыма высадится десант. В Крыму стартуют двусторонние тактические маневры с участием военнослужащих подразделений морской пехоты и 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

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Стало известно сколько крымчан добровольно пошли служить в российскую армию. Более 500 жителей Республики Крым и Севастополя поступили на службу по контракту в Вооруженные силы России с начала текущего года.

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