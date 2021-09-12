Власть
Турчинов заявил о срыве плана по «зачистке» Крымского моста
фото © Новости Крыма
Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» сорвалась, из-за чего Киев не сможет «зачистить» Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он рассказал, что в стране хотели построить мощную противокорабельную оборону, для чего и создавались «Нептуны», но армия заказала только один дивизион вместо трех.
«Было запланировано сделать эти ракетные комплексы, которые могут транспортироваться самолетами. <...> Заморожено, остановлено», — продолжил Турчинов.
По его словам, эти установки существенно усилили бы защиту побережья Украины и повысили бы боеспособность ее армии.
«Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост», — добавил экс-чиновник.
При этом Турчинов пожаловался на бездействие киевских властей.
Ранее бывший секретарь СНБО утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса «Нептун» мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях.
В тексте использованы материалы: Форпост
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