Турчинов заявил о срыве плана по «зачистке» Крымского моста

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Программа по закупке крылатых ракет «Нептун» сорвалась, из-за чего Киев не сможет «зачистить» Крымский мост, заявил в эфире Пятого канала бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он рассказал, что в стране хотели построить мощную противокорабельную оборону, для чего и создавались «Нептуны», но армия заказала только один дивизион вместо трех.

«Было запланировано сделать эти ракетные комплексы, которые могут транспортироваться самолетами. <...> Заморожено, остановлено», — продолжил Турчинов.

По его словам, эти установки существенно усилили бы защиту побережья Украины и повысили бы боеспособность ее армии.

«Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост», — добавил экс-чиновник.

При этом Турчинов пожаловался на бездействие киевских властей.

Ранее бывший секретарь СНБО утверждал, что крылатые ракеты Р-360 комплекса «Нептун» мoгут зa нecкoлькo минут уничтoжить рoccийcкиe кoрaбли в Чeрнoм и Aзoвcкoм мoрях.

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