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Бизнес

Цены на бензин в Крыму сравнили с российскими

10:43 воскресенье, 12 сентября 2021
Цены на бензин в Крыму сравнили с российскими

фото © Новости Крыма

Стоимость автомобильного топлива на АЗС Симферополя за неделю не изменилась, сообщает Крымстат.

При этом среднероссийские цены за неделю снизились в среднем на 15 копеек за литр. Ведомство приводит данные еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по Симферополю по состоянию на 06 сентября.

«В сравнении с 30 августа 2021 года, средняя стоимость дизельного топлива, а также автомобильного бензина АИ-92, АИ-95, АИ-95 премиум, АИ-98 и выше остались без изменений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что средние цены на топливо не показывают изменений уже вторую неделю.

В начале августа стоимость топлива в республике по темпам роста значительно обогнала другие регионы: наблюдалось подорожание 24-26 копеек за литр, в то время как в соседнем Севастополе - на 5-6 копеек за литр.

По данным Росстата, за неделю с 30 августа по 6 сентября среднерозничные цены на бензин в России снизились сразу на 15 копеек, до 48,93 рубля за литр, дизтопливо подешевело на семь копеек, до 50,62 рубля за литр.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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