Центральную площадь Симферополя обещают доделать до 10 декабря

Центральная площадь Симферополя будет сдана после ремонта 10 декабря.

Об этом на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

— Подрядная организация подготовила проектные решения по разуклонке площади Ленина, — уточнил он. — График выполнения работ составлен до 10 декабря. Площадь Куйбышева по графику 15-20 октября будет сдана.

Еще три общественные территории, включая сквер возле здания администрации Симферополя, будут готовы к приемке к концу сентября, пишет «КП-Крым».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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