Власть
Центральную площадь Симферополя обещают доделать до 10 декабря
Центральная площадь Симферополя будет сдана после ремонта 10 декабря.
Об этом на совещании по проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.
— Подрядная организация подготовила проектные решения по разуклонке площади Ленина, — уточнил он. — График выполнения работ составлен до 10 декабря. Площадь Куйбышева по графику 15-20 октября будет сдана.
Еще три общественные территории, включая сквер возле здания администрации Симферополя, будут готовы к приемке к концу сентября, пишет «КП-Крым».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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