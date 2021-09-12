Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +17
море +24

Водный кризис

Симферополь снова без воды: какие улицы отключат в городе и районе

20:27 воскресенье, 12 сентября 2021
Симферополь

В связи с ремонтными работами 13 и 14 сентября без воды останутся дома на десятках улиц столицы, а также в некоторых селах, сообщают в ГУП «Вода Крыма».

На сайте компании отмечается, что с 23 часов 13 сентября до 23-00 14 сентября в связи с ремонтными работами по адресу ул.Щаденко, 53 будет ограничено водоснабжение в мкрн «Марьино» (ул. Беспалова, ул. Гончарова, ул. Ломоносова, ул. Генерала Родионова, ул. Лескова, ул. Радищева, пр-т Вернадского, ул. Рылеева, ул. Пирогова, ул. Мира, ул. Б. Хохлова, ул.С. Перовской, Ялтинское Шоссе, ул. и пер.Щаденко, ул. и пер. Морской, ул.Лазурная, ул.Родниковая и т.д) , прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, подготовиться к отключениям нужно жителям сел Заречное, Лозовое, Андрусово, Пионерское, Кирпичное и Доброе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В центре Симферополя зачем-то открыли памятник Феликсу Дзержинскому. Отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому открыли в центре Симферополя.

В Севастополе объявили «День трезвости», в магазинах запретили продавать пиво и алкоголь. В Севастополе 11 сентября объявили «Днем трезвости».

В Симферополе на улице Гавена экскаватор повредил газовую трубу. По информации ЕДДС Симферополя, на ул. Гавена ведется замена водопроводных труб, экскаватор повредил газовую трубу.

Жители Качи сливали канализацию в море по заброшенной трубе. Черноморо-Азовское морское управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю установит виновных в загрязнении акватории Черного моря в районе поселка Кача.

Власть
В Симферополе погас свет: что происходит

В Симферополе погас свет: что происходит

Из-за повреждения электрокабеля обесточены несколько объектов в столице Крыма, сообщили в ГУП «Вода Крыма».

Происшествия
В Праге задержан «герой Крымской весны»

В Праге задержан «герой Крымской весны» фото

Гражданина России чешские правоохранители задержали на основании ордера на арест, выданного Украиной. Мужчину готовят к депортации в Украину.

Странности
Предвыборный ролик крымской профессуры высмеяли в сети

Предвыборный ролик крымской профессуры высмеяли в сети

Директор одного из департаментов Крымского федерального университета зачитал рэп с призывом участвовать в выборах.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших

Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших

Еще 230 человек заболели за прошедшие сутки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации