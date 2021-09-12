Симферополь снова без воды: какие улицы отключат в городе и районе

В связи с ремонтными работами 13 и 14 сентября без воды останутся дома на десятках улиц столицы, а также в некоторых селах, сообщают в ГУП «Вода Крыма».

На сайте компании отмечается, что с 23 часов 13 сентября до 23-00 14 сентября в связи с ремонтными работами по адресу ул.Щаденко, 53 будет ограничено водоснабжение в мкрн «Марьино» (ул. Беспалова, ул. Гончарова, ул. Ломоносова, ул. Генерала Родионова, ул. Лескова, ул. Радищева, пр-т Вернадского, ул. Рылеева, ул. Пирогова, ул. Мира, ул. Б. Хохлова, ул.С. Перовской, Ялтинское Шоссе, ул. и пер.Щаденко, ул. и пер. Морской, ул.Лазурная, ул.Родниковая и т.д) , прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, подготовиться к отключениям нужно жителям сел Заречное, Лозовое, Андрусово, Пионерское, Кирпичное и Доброе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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