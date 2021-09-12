Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (в восточных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 24, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 22, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 14 до 18, ночью около 14 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 21, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 21, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 21, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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