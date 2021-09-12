Предвыборный ролик крымской профессуры высмеяли в сети

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Директор одного из департаментов Крымского федерального университета зачитал рэп с призывом участвовать в выборах.

В интернете появился ролик, в котором представитель руководства Крымского федерального университета имени Вернадского в образе рэпера призывает молодых людей принять участие в выборах в Госдуму.

Главную роль в клипе исполнил директор департамента по социальной и воспитательной работе Евгений Бубнов, а на заднем фоне танцевали студенты.

«КФУ приглашает на выборы! Не зашло? А можно так!», - говорит одетый в официальном стиле Бубнов, после чего предстает в образе рэп-исполнителя и зачитывает текст о необходимости участия в голосовании.

Один из фрагментов композиции звучит так:

«Мы рано или поздно

Однажды скопытнемся.

Пульни своим поступком

Все ждут, чтоб ты завелся!

Вот ты придешь на выборы

И это будет круто!

Потратишь ты на это

Всего одну минуту»

Пользователи соцсетей начали массово комментировать увиденное: одни оценили подачу предвыборной агитации, другие – откровенно высмеяли видеоролик.

«Давно я был подписан на Инстаграм классического университета, берущего свои истоки от академика Вернадского и представителей мировой науки, а тут это…», - написал один из них.

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