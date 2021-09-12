Странности
Предвыборный ролик крымской профессуры высмеяли в сети
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Директор одного из департаментов Крымского федерального университета зачитал рэп с призывом участвовать в выборах.
В интернете появился ролик, в котором представитель руководства Крымского федерального университета имени Вернадского в образе рэпера призывает молодых людей принять участие в выборах в Госдуму.
Главную роль в клипе исполнил директор департамента по социальной и воспитательной работе Евгений Бубнов, а на заднем фоне танцевали студенты.
«КФУ приглашает на выборы! Не зашло? А можно так!», - говорит одетый в официальном стиле Бубнов, после чего предстает в образе рэп-исполнителя и зачитывает текст о необходимости участия в голосовании.
Один из фрагментов композиции звучит так:
«Мы рано или поздно
Однажды скопытнемся.
Пульни своим поступком
Все ждут, чтоб ты завелся!
Вот ты придешь на выборы
И это будет круто!
Потратишь ты на это
Всего одну минуту»
Пользователи соцсетей начали массово комментировать увиденное: одни оценили подачу предвыборной агитации, другие – откровенно высмеяли видеоролик.
«Давно я был подписан на Инстаграм классического университета, берущего свои истоки от академика Вернадского и представителей мировой науки, а тут это…», - написал один из них.
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Предвыборный ролик крымской профессуры высмеяли в сети
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