Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек ● Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись ● В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели
Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших
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Еще 230 человек заболели за прошедшие сутки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал он в соцсетях.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 311 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 50 человек, выздоровевших за весь период – 63 701 человек.
Общее число заболевших за весь период пандемии составило 74 034 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках. Минздрав Крыма рассматривает возможность организации пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа на избирательных участках.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись. Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.
В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.
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