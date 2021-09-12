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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших

11:02 воскресенье, 12 сентября 2021
Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших

фото © pixabay.com

Еще 230 человек заболели за прошедшие сутки, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 38 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», - написал он в соцсетях.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 7 311 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 50 человек, выздоровевших за весь период – 63 701 человек.

Общее число заболевших за весь период пандемии составило 74 034 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках. Минздрав Крыма рассматривает возможность организации пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа на избирательных участках.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись. Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.

В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.

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