Какой сегодня праздник 12 сентября

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Сегодня, 12 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День танкиста

Во второе воскресенье сентября отмечается День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.

В ходе битвы на Курской дуге 12 июля 1943 года состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В следующем году, 11 сентября 1944 года, танковые войска, являющие собой большую огневую мощь и ударную силу, сделали прорыв в обороне противника и остановили его наступление, добившись тем самым серьезных успехов во время проведения Восточно-Карпатской операции.

После окончания Второй мировой войны, в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и за заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой, в СССР был учрежден День танкиста — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июля 1946 года.

Международный день памяти жертв фашизма (Remembrance Day for Victims of Fascism)

Фото mauthausen.ru

День памяти жертв фашизма — это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но еще больше — мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днем памяти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма.

Дата проведения Дня была определена именно на сентябрь, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты — день ее начала и ее полного завершения. Это и стало одной из причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье.

Александр Сытник

В этот день отмечается большой праздник - перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, заступника земли русской. В памяти потомков навсегда останутся два великих сражения князя, в которых он одержал победу: Невская битва 1240 года и Ледовое побоище на Чудском озере в 1242 году.

Также сегодня, 12 сентября, отмечают такие праздники:

- День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины

- День семейного общения

- День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

- Международный день вязания крючком (International Crochet Day)

- День памяти преподобного Христофора Римлянина

- День джипера

- День физической культуры и спорта Украины

- День сотрудничества Юг-Юг Организации Объединенных Наций

- Всемирный день журавля

- День семьи в Казахстане

- День виртуальной бутылки

- День заглядывания в окна

- День Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize)

- День осознанности (Mindfulness Day)

- День шоколадно-молочного коктейля (National Chocolate Milkshake Day) в США

Сегодня именины празднуют: Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Павел, Федор, Ферапонт, Макар, Александр, Афанасий, Евстафий, Яков, Савва, Никодим, Гавриил, Ефрем, Арсений, Денис, Виктория, Леонид, Христофор, Корнилий, Филик, Фантин, Аникий, Вриена, Евлалий, Иоанникий, Сармат, Септимин, Спиридон, Фортуниан, Януарий (Иануарий).

Что происходило 12 сентября в прошлые годы

1213 - армия альбигойцев (придерживались мистических учений Грааля, в стане католиков считались еретиками) терпит поражение от французских крестоносцев в битве при Мюре.

1698 - основан город Таганрог (порт на берегу Азовского моря).

1723 - Российская империя отхватила у персов побережье Каспийского моря вместе с важным нефтяным городом Баку, данное событие существенно увеличило влияние русских на Среднюю Азию.

1948 - войска Хайдарабада потерпели поражение от индийской армии, а сама область вошла в состав Индии.

1953 - первым секретарем КПСС стал Никита Хрущев.

1958 - инженер Джек Килби испытал первую интегральную схему, однако первый промышленный образец создал Роберт Нойс.

1974 - лишился власти император Эфиопии Хайле Селассие I (происходил из легендарной династии потомков царя Соломона).

2006 - состоялся легендарный концерт Мадонны в Москве на стадионе Лужники в рамках Confessions Tour.

2007 - правительство Михаила Фрадкова сложило полномочия перед избранным Президентом России.

2008 - в Харькове состоялся первый концерт группы Queen, в рамках Европейского тура в поддержку акции борьбы со СПИДом.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 12 сентября. Какие праздники будут завтра?

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