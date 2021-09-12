«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar

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После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.

Речь идет о 24 беспилотниках, передает «Авиа.про».

Так, в ближайшие годы на вооружении ВСУ будут находиться 36 ударных беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar TB2». Как считают эксперты, с таким вооружением украинская сторона может представлять серьезную угрозу.

«Недостаточно купить Bayraktar. Сейчас мы учимся использовать эти устройства. Честно говоря, это было бы более комфортно, если бы у нас был опыт Азербайджана в этом вопросе. Я должен признать, что, к сожалению, мы очень мало знакомы с этим опытом», — передает издание слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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