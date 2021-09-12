Xiaomi прокомментировала жалобы на блокировку смартфонов в Крыму

фото © fountravel.ru

Представительство Xiaomi в России пока не получало жалоб о блокировке смартфонов собственного производства в странах Европы и СНГ.

Ранее Роспотребнадзор также сообщил об отсутствии обращений о случаях блокировки гаджетов Xiaomi в Крыму.

«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», — приводят «Вести.ру» сообщение китайской компании.

Накануне пользователи Xiaomi сообщили в соцсетях о блокировке смартфонов, активированных на территориях, куда китайская фирма не осуществляет официальных поставок из-за боязни санкций. В частности, речь идет о Крыме, Сирии, Иране, Кубе. На экранах смартфонов появляется надпись: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его».

Эксперты высказали две версии происходящего — политическую и экономическую. В частности, предполагается, что Xiaomi начала бороться с так называемыми «серыми» смартфонами.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Госдуме обиделись и призвали бойкотировать продукцию Xiaomi из-за Крыма. Возможно, следующим шагом будет призыв жечь доллары.

Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму. Китайский производитель приравнял Крым к Северной Корее.

Крымских предпринимателей обещают засыпать микрозаймами. Предприниматели Крыма смогут получить в текущем году около 1 млрд рублей микрокредитов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

За год средняя зарплата в Крыму незначительно выросла. В первом полугодии средняя начисленная заработная плата в Крыму составила 36 679 рублей.