Бизнес
Xiaomi прокомментировала жалобы на блокировку смартфонов в Крыму
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Представительство Xiaomi в России пока не получало жалоб о блокировке смартфонов собственного производства в странах Европы и СНГ.
Ранее Роспотребнадзор также сообщил об отсутствии обращений о случаях блокировки гаджетов Xiaomi в Крыму.
«На сегодняшний день мы не получили ни одного обращения от пользователей на территории Европы и стран СНГ по поводу блокировки устройств Xiaomi», — приводят «Вести.ру» сообщение китайской компании.
Накануне пользователи Xiaomi сообщили в соцсетях о блокировке смартфонов, активированных на территориях, куда китайская фирма не осуществляет официальных поставок из-за боязни санкций. В частности, речь идет о Крыме, Сирии, Иране, Кубе. На экранах смартфонов появляется надпись: «Политика Xiaomi не разрешает продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его».
Эксперты высказали две версии происходящего — политическую и экономическую. В частности, предполагается, что Xiaomi начала бороться с так называемыми «серыми» смартфонами.
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