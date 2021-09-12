Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Крыму: 74 тысячи заболевших ● В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек ● Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись
COVID-19 в Севастополе: сводка за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено еще 89 случаев заражения коронавирусом, от осложнений болезни умерли трое, сообщает пресс-служба правительства города.
За все время пандемии новой инфекцией в регионе заразились 28 601 человек.
Жертвами болезни стали 1062 пациента. Выздоровели 26 357, из них 222 – за сутки. Как ранее сообщалось, в Крыму за сутки подтвердили 230 новых случаев заражения COVID-19. Двенадцать человек скончались. Пятьдесят выздоровели.
Общее число заболевших коронавирусом в Крыму с начала пандемии достигло 74 034 человек.
Выписаны с выздоровлением 63 701. Умерли 2368.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек. По состоянию на 11 сентября в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19, что меньше вчерашних показателей.
Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках. Минздрав Крыма рассматривает возможность организации пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа на избирательных участках.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись. Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.
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