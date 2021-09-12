Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +24
море +24

Происшествия

11 сентября на Донбассе: обстрелян украинский Нью-Йорк

12:37 воскресенье, 12 сентября 2021
11 сентября на Донбассе: обстрелян украинский Нью-Йорк

фото © Новости Крыма

Военные формирования самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» обстреляли 11 сентября село Нью-Йорк Донецкой области

11 сентября на Донбассе в результате огня со стороны «ДНР» двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Вооруженные формирования «ДНР» применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки и Нью-Йорка они вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

А в Донецкой области в районе населенного пункта Нью-Йорк НВФ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, других — удовлетворительное», — говорится в официальном сообщении.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пропавшую без вести иностранку нашли в Севастополе спустя четыре года. Севастопольские правоохранители нашли объявленную в международный розыск женщину, приехавшую в Крым на работу четыре года назад.

В Крыму перевернулся гидроцикл: мужчину унесло в море. В Сакском районе спасли мужчину с перевернувшегося гидроцикла, его унесло в море на расстоянии в 700 метров и он не смог самостоятельно доплыть до берега.

В Севастополе женщина купила беляш с человеческим зубом. В Севастополе на площади Захарова женщина купила беляш с человеческим зубом. Страшная находка заставила ее написать заявление в полицию.

В Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницы. В Севастополе суд оштрафовал 58-летнего мужчину за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Странности
Предвыборный ролик крымской профессуры высмеяли в сети

Предвыборный ролик крымской профессуры высмеяли в сети

Директор одного из департаментов Крымского федерального университета зачитал рэп с призывом участвовать в выборах.

Власть
«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar

«Для атаки на Крым»: Украина купит в Турции еще 24 беспилотников Bayraktar

После успеха турецких беспилотников «Bayraktar TB2» в Нагорном Карабахе Украина приняла решение купить у Турции еще 4 комплекса дронов.

Власть
Украинские военные могут повоевать за Крым, но много погибнут

Украинские военные могут повоевать за Крым, но много погибнут

Украинские военные способны очистить неподконтрольный Донбасс и повоевать за Крым, но это может привести к большим потерям, в том числе среди мирного населения.

Власть
В Севастополе готовы вырубить краснокнижную рощу

В Севастополе готовы вырубить краснокнижную рощу

Музей Христианства в рамках историко-археологического парка в Севастополе собираются построить на месте школы водолазов, где произрастает более двух тысяч деревьев, в том числе ценных пород, передает телеканал НТС.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации