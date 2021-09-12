Происшествия
11 сентября на Донбассе: обстрелян украинский Нью-Йорк
фото © Новости Крыма
Военные формирования самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» обстреляли 11 сентября село Нью-Йорк Донецкой области
11 сентября на Донбассе в результате огня со стороны «ДНР» двое украинских военнослужащих погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирование.
Вооруженные формирования «ДНР» применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.
Вблизи Талаковки и Нью-Йорка они вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
А в Донецкой области в районе населенного пункта Нью-Йорк НВФ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое — боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, других — удовлетворительное», — говорится в официальном сообщении.
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