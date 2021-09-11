Власть
Жители Качи сливали канализацию в море по заброшенной трубе
фото © krym-portal.ru
Черноморо-Азовское морское управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю установит виновных в загрязнении акватории Черного моря в районе поселка Кача.
Соответствующие материалы переданы Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратурой, сообщили в ведомстве.
«Установлено, что в ранее существующую трубу водоотведения, которая выведена из эксплуатации, физическими лицами произведены незаконные врезки и осуществлялся сброс сточных вод», – отмечается в сообщении.
Информация о сбросе сточных вод в море появилась в социальных сетях и некоторых СМИ.
По результатам проверки сведений прокуратура направила материалы в Черноморо-Азовское морское управление Роспотребнадзора. В прокуратуре сообщили, что пока подтвержденных данных о том, кто именно врезался в трубу, нет.
После установления причастных к совершению правонарушения, виновных привлекут к ответственности. А пока по требованию прокуратуры работники ГУПС «Водоканал» просто заглушили трубу, через которую производился незаконный сброс.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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