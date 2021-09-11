Взбешенный угонщик не смог завести авто в Севастополе

Нецензурная брань и агрессия не помогли сдвинуть машину с места.

Ночная жизнь Севастополя не перестает удивлять неординарными событиями. Так, накануне мужчина попытался угнать чужой автомобиль, но его эмоциональное равновесие нарушила охранная система машины.

Как уточняется, автомобиль Ford спокойно стоял под окнами дома на улице Серафимовича, 28, когда на него обратил внимание местный житель. Он разбил стекло и влез в салон машины. Однако дальше что-то пошло не по плану - в автомобиле сработала сигнализация.

По всей видимости, злоумышленник не был готов к такому развитию событий – мужчина пришел в неистовую ярость и попытался нейтрализовать источник раздражения серией ударов и отборным матом.

Когда и это не помогло, мужчина попытался завести машину с помощью проводов, но и тут потерпел фиаско. Тогда угонщик попытался вручную оттолкать автомобиль, но сил хватило только на пару метров. Отчаявшись реализовать свой преступный план, незадачливый угонщик запрыгнул на лобовое стекло и с оскорблениями стал прыгать на автомобиле.

Какого ответа на свою бранную тираду ожидал злоумышленник, неизвестно, но в итоге шум и возню услышали бдительные соседи. Они же и вызвали полицию.

Как сообщили в пресс-службе севастопольского УМВД, сообщение о происшествии поступило ночью 8 сентября от местного жителя. Звонивший сообщил, что неизвестный мужчина бьет припаркованный автомобиль. Позже с заявлением обратился и собственник поврежденного автомобиля.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали нарушителя 1989 года рождения, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сообщила руководитель пресс-службы УМВД Жанна Марголина.

В настоящее время по данному факту проводится проверка – решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. За умышленное уничтожение или повреждение имущества задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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