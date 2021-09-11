Власти Крыма решили построить новый город на полуострове

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Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов анонсировал строительство нового курортного города в республике.

Об этом он заявил в интервью Youtube-каналу Олега Крючкова.

«С социалкой подразобрались, надо формировать базу для жилищного строительства и для каких-то рекреационных кластеров, не побоюсь этого слова – новых рекреационных городов. Сейчас под руководством (вице-премьера правительства РФ) Марата Шакирзяновича Хуснуллина, главы республики мы рассматриваем и, наверное, в ближайшее время презентуем появление нового города в Крыму», – рассказал Кабанов.

Предполагается, что за счет государства к месту строительства города будут подведены коммуникации, а возведением зданий займутся инвесторы. «С пониманием, что должно быть построено, в какие сроки, с пониманием финансирования, что берет на себя государство, а что – инвестор», – пояснил вице-премьер.

Место строительства нового города Кабанов не уточнил.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников анонсировал строительство туристического кластера на западе Крыма. На Санкт-Петербургском форуме подписано инвестсоглашение на реализацию этого проекта на Тарханкуте за 4,3 млрд рублей.

Строить кластер будет команда, ответственная за фестиваль «Extreme Крым» в Оленевке. О самом проекте рассказал в интервью один из инвесторов Константин Выдыш.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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