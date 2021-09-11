Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись ● В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели ● В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса ● В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19
Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках
фото © rg.ru
Минздрав Крыма рассматривает возможность организации пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа на избирательных участках.
Об этом журналистам сообщил глава ведомства Александр Остапенко.
«С учетом того, что количество вакцинированных в республике, к сожалению, достаточно невелико, для приближения этой услуги мы рассматриваем возможность проведения вакцинации непосредственно на избирательных участках, – сказал Остапенко. – Будет несколько вакцин против коронавирусной инфекции и четырехкомпонентная вакцина от гриппа и пневмококка».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в последнее время отмечается снижение темпов вакцинации – в сутки прививаются около 3 тысяч человек, хотя ранее этот показатель превышал 10 тысяч.
Число вакцинированных среди пациентов с коронавирусом в Крыму составляет только 1%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись. Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.
В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса. За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
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