Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +25
море +23

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках

12:20 суббота, 11 сентября 2021
Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках

фото © rg.ru

Минздрав Крыма рассматривает возможность организации пунктов вакцинации от COVID-19 и гриппа на избирательных участках.

Об этом журналистам сообщил глава ведомства Александр Остапенко.

«С учетом того, что количество вакцинированных в республике, к сожалению, достаточно невелико, для приближения этой услуги мы рассматриваем возможность проведения вакцинации непосредственно на избирательных участках, – сказал Остапенко. – Будет несколько вакцин против коронавирусной инфекции и четырехкомпонентная вакцина от гриппа и пневмококка».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в последнее время отмечается снижение темпов вакцинации – в сутки прививаются около 3 тысяч человек, хотя ранее этот показатель превышал 10 тысяч.

Число вакцинированных среди пациентов с коронавирусом в Крыму составляет только 1%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись. Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.

В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса. За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Специалисты нашли вирус, вызывающий симптомы Конго-Крымской лихорадки. Новый вирус, способный вызвать у людей симптомы лихорадки, обнаружили специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 11 сентября

Какой сегодня праздник 11 сентября фото

Сегодня, 11 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Глава Запорожской области Александр Старух обвинил Россию в неудачном летнем сезоне на курортах Азовского моря.

Общество
Вернется ли в Крым жара: прогноз погоды

Вернется ли в Крым жара: прогноз погоды

В выходные и до конца следующей недели полуостров останется в поле повышенного атмосферного давления, ожидается облачность, при этом осадки маловероятны, а температура воздуха будет умеренно теплой.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации