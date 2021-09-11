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Власть

В Ялте на маршруты выйдут еще 25 новых автобусов

09:33 суббота, 11 сентября 2021
Ялта
В Ялте на маршруты выйдут еще 25 новых автобусов

фото © kp.ru

Автобусы выйдут на линию с 15 сентября, сообщает администрация Ялты.

Новые машины на муниципальные маршруты № 136 «Стройгородок – санаторий «Курпаты» – санаторий «Дюльбер» – Верхний Мисхор» и № 137 «Гаспра – Ласточкино гнездо – Гаспра» выпустит ООО «Ялтабус».

Также ООО «Ялтатрансавто» готовится выпустить автобусы на маршруты:

— № 100 «Ливадия – Массандра» (6 основных машин и одна резервная)

— № 104 «Ялта «Троллейбусная станция – Даниловка» (1 основная и 1 резервная)

— № 144 «Санаторий «Долоссы» – Вещевой рынок» (1 основная и 1 резервная)

Кроме того, 8 новых транспортных средств уже работают на маршруте №132 «Ялта (ул. Гоголя, 24) – Алупка (Воронцовский дворец)».

В администрации подчеркнули, что все транспортные средства соответствуют конкурсным требованиям: их возраст не превышает 4-лет. Машины оборудованы системами ГЛОНАСС, АСОП, и валидаторами.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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