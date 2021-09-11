Странности
В центре Симферополя зачем-то открыли памятник Феликсу Дзержинскому
Отреставрированный памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому открыли в центре Симферополя.
Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
«Сегодня в годовщину дня рождения Феликса Дзержинского в центре Симферополя (в районе улицы Объездной) был торжественно открыт отреставрированный памятник основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК)», – говорится в сообщении.
Памятник открыли при участии ветеранов органов госбезопасности и учащихся-кадет из школы №4, шефство над которой взяло крымское управление ФСБ.
По мнению ФСБ, так называемый «железный Феликс» боролся не только с контрреволюцией, но и «поднимал страну из разрухи и нищеты».
«Благодаря его участию были восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути. Большое внимание Дзержинский уделял молодому поколению. Он возглавил детскую комиссию, которая приняла решение об организации детских домов и трудовых коммун», – добавили в пресс-службе.
Памятник при этом отреставрировали на частные средства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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