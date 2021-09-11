Происшествия
В Симферополе на улице Гавена экскаватор повредил газовую трубу
По информации ЕДДС Симферополя, на ул. Гавена ведется замена водопроводных труб, экскаватор повредил газовую трубу.
На месте работают специалисты аварийной службы «Крымгазсети». Угрозы для жизни или иных осложнений ситуации не отмечают.
Жителям рекомендуют перекрыть газ в домах/квартирах.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте будут истреблять вредителей. Последнее время происходит массовое поражение и гибель растений Южного берега Крыма.
Крупная авария оставила без воды курортный Судак. Авария на магистральном водопроводе привела к массовому ограничению водоснабжения в Судаке.
Для «Крымэнерго» выделяют кредит на два миллиарда рублей. Предприятие «Крымэнерго» получит 2 миллиарда рублей кредита. Соответствующее распоряжение размещено на сайте крымского Совмина.
Власти Ялты подумают о переносе подразделений МРЭО и ГИБДД. Создание более комфортной среды для жителей улиц Сосновая и Сеченова в Ялте предусматривает перенос в более удобное место городских подразделений МРЭО и ГИБДД.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
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Глава Запорожской области Александр Старух обвинил Россию в неудачном летнем сезоне на курортах Азовского моря.
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