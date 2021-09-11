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В Севастополе строителю дали 11 лет за жестокое убийство работодателя

В Севастополе строителю дали 11 лет за жестокое убийство работодателя

фото © Новости Крыма

Двадцатичетырехлетний строитель сядет на 11 лет за убийство работодателя в его собственном доме.

Так решил Севастопольский городской суд, сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.

Трагедия разыгралась в сентябре 2020 года в садовом товариществе Балаклавского района Севастополя, где на одном из участков работал по найму уроженец Ангарска.

В тот день он выпил достаточно для того, чтобы не контролировать свои эмоции и действия. На фоне разногласий с человеком, для которого выполнял работу, молодой человек разругался с ним настолько, что ударил его, разбив голову брусом, отчего 59-летний хозяин домовладения потерял сознание. Не дожидаясь, пока мужчина придет в себя и не оказав пострадавшему никакой помощи, рабочий оттащил его в подвал недостроенного дома, после чего поджег строение.

«С учетом мнения государственного обвинителя и обстоятельств совершения преступления суд назначил мужчине наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», – уточнила Кузьменко.

Ранее в прокуратуре сообщали, что преступнику грозит от восьми лет. Однако отягчающие обстоятельства были слишком велики.

Судом преступник признан виновным в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества путем поджога. Приговор в законную силу пока не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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