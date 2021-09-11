Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Крыма будут прививать от COVID-19 прямо на избирательных участках ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись ● В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели ● В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса
В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек
фото © pravda.com.ua
По состоянию на 11 сентября в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19, что меньше вчерашних показателей.
При этом 207 человек выписаны после выздоровления, умерли три человека в возрасте от 62 до 70 лет, а за все время пандемии – 1059, сообщают в правительстве города.
«Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 28 512 человек. В настоящий момент выздоровели 26 135 человек. Под наблюдением находится 758 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден», – говорится в информации властей.
Накануне сообщалось о 98 случаях коронавируса, выявленных за сутки в Севастополе, скончались 4 пациента.
В Крыму, по данным местных властей, за минувшие сутки зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции, что на один случай меньше вчерашних показателей. Количество умерших за минувшие сутки снизилось – 15 пациентов против 16, о которых сообщалось сутками ранее. Всего за время пандемии заболели 73804 человека, умерли – 2356.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись. Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.
В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса. За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
В Севастополе от COVID-19 за время пандемии скончались больше тысячи человек
По состоянию на 11 сентября в Севастополе зарегистрированы 93 новых случая заболевания COVID-19, что меньше вчерашних показателей.
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
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