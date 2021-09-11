Странности
В Севастополе объявили «День трезвости», в магазинах запретили продавать пиво и алкоголь
В Севастополе 11 сентября объявили «Днем трезвости».
Власти города запретили продавать любые алкогольные напитки.
По его информации, в супермаркетах витрины со спиртосодержащей продукцией заклеили скотчем или заставили тарой, к полкам с пивом и алкоголем перекрыли доступ посетителей.
Впрочем, в небольших барах в центре Севастополя алкоголь и пиво можно купить беспрепятственно.
Перед «Днем трезвости» власти города обратились к лицензиатам и нелицензиатам с призывом не торговать алкоголем. Торговцев попросили развесить объявления с информацией о трезвом образе жизни и «дне трезвости».
На полках супермаркетов повесили объявления о запрете реализации ликероводочной продукции в связи с распоряжениями властей Севастополя.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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