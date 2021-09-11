Происшествия
В Севастополе любительница крымской кухни за чужой счет съела сотню чебуреков
Забавная история с элементами криминала произошла в Севастополе. Девушка украла банковскую карту и «спустила» средства с нее на чебуреки.
Как сообщает телеграмм-канал Mash на волне, события развивались следующим образом. 4 сентября офицер ВКС Роман отдыхал с сослуживцами и раньше всех покинул вечеринку. Однако мужчина случайно оставил в заведении свой рюкзак. Возвращаться за ним он не стал и попросил друзей проследить за вещами. Последние ответственную миссию провалили: вечеринка завершилась в баре на пляже «Учкуевка», отдыхающие разошлись, а рюкзак так и остался лежать в одиночестве.
Как раз в этот момент его и заприметила 17-летняя посетительница бара. С карты военнослужащего начали быстро «улетать» деньги. Всего было совершено 15 транзакций по 700-900 рублей. Как оказалось, тратила их злоумышленница в чебуречной.
Путем несложных математических операций можно предположить, что таким образом любительница крымской кухни купила примерно сотню чебуреков.
Обнаружив факт незапланированных трат, офицер обратился в полицию. В пресс-службе севастопольского УМВД подтвердили, что сообщение от местного жителя 1983 года рождения поступило в дежурную часть ОМВД Нахимовского района вечером 6 сентября.
Правоохранителям удалось оперативно установить личность злоумышленницы — вычислить ее помогли записи с камер видеонаблюдения.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — отметила руководитель пресс-службы ведомства Жанна Марголина.
В тексте использованы материалы: Форпост
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