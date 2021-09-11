В Госудме обиделись и призвали бойкотировать продукцию Xiaomi из-за Крыма

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Возможно, следующим шагом будет призыв жечь доллары.

Россиянам следует отказаться от продукции компании Xiaomi из-за сообщений о блокировке смартфонов этой фирмы на территории Крыма.

Такой призыв озвучил зампред комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрей Свинцов, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

«Обращаюсь к гражданам страны с предложением просто не покупать продукцию и не использовать приложения от таких производителей, которые пытаются вмешиваться в дела нашего государства», - сказал Свинцов.

Альтернативой технике Xiaomi по его мнению должна стать продукция тех компаний, которые «трезво оценивают нашу внутриполитическую ситуацию».

Также парламентарий уверен, что в скором времени «в стране появятся собственные технические решения, способные составить конкуренцию зарубежным смартфонам».

Ранее сайт xda-developers сообщил о том, что Xiaomi начал блокировать свои смартфоны в Иране, Кубе, Сирии, Северной Корее и Крыму.

После нескольких дней использования гаджеты перестают работать, «выкидывая» на дисплей надпись «политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продуктов на территории, на которой вы пытаетесь его активировать. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно к продавцам».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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