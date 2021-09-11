В деле о 50 гектарах у моря в Балаклаве поставлена точка

50 гектаров земли в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Караньский», ранее бывшие в аренде у ООО «Редан-групп», окончательно вернулись в собственность Севастополя.

Верховный суд, куда обратилась компания, не согласившаяся с расторжением договора аренды, не нашел оснований к пересмотру дела.

«Суд округа признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Доводы кассационной жалобы не опровергают приведенные выводы судов, направлены на переоценку обстоятельств дела, установленных судами, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела», – говорится в определении Верховного суда.

Напомним: побережье почти от Таврической набережной и до самых Василей ООО «Редан-групп» получило в 2008 году от горсовета на 25 лет. Компания должна была в течение пяти лет построить на полученной земле коттеджный поселок, а также – очистные на 15 тысяч кубометров/сутки и опорный пункт милиции площадью 50 кв. м.

За 12 лет ничего из упомянутого трудами ООО «Редан-групп» в Балаклаве не возникло, и в какой-то момент ДИЗО через суд вернуло землю городу. В череде судов «Редан-групп» даже сделал попытку выгодно сбыть участок и выставил его на продажу за 750 миллионов рублей.

Как сообщалось, возвращенная земля в значительной степени совпадает с участком, отведенным под строительство «яхтенной деревни» – коммерческое продолжение проекта яхтенной марины.

«Деревня» займет 19,8 гектара, на большей части которых сейчас растут деревья и кустарники. Согласно сделанному накануне заявлению Владимира Путина, строить отели в Балаклавской бухте будут на льготных условиях.

Отметим, что, по мнению эксперта, яхтенного капитана с многолетним опытом Виктора Малько, к идее «яхтенной деревни» в Балаклаве нужно относиться как минимум с большой осторожностью. Цивилизованной практикой является строительство подобных «деревень» в стиле, вписывающемся в рельеф и не уничтожающем то, что и делает регион привлекательным: природу, специфику местности, горы и растительность.

В том, что освоение Балаклавы будет именно таким, у экспертов уверенности нет, а профильные чиновники, по словам Виктора Малько, этой уверенности никак не способствуют.

В тексте использованы материалы: Форпост

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