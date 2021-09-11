Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +25
море +23

Власть

В деле о 50 гектарах у моря в Балаклаве поставлена точка

50 гектаров земли в границах государственного природного ландшафтного заказника регионального значения «Караньский», ранее бывшие в аренде у ООО «Редан-групп», окончательно вернулись в собственность Севастополя.

Верховный суд, куда обратилась компания, не согласившаяся с расторжением договора аренды, не нашел оснований к пересмотру дела.

«Суд округа признал выводы суда первой инстанции законными и обоснованными. Доводы кассационной жалобы не опровергают приведенные выводы судов, направлены на переоценку обстоятельств дела, установленных судами, не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела», – говорится в определении Верховного суда.

Напомним: побережье почти от Таврической набережной и до самых Василей ООО «Редан-групп» получило в 2008 году от горсовета на 25 лет. Компания должна была в течение пяти лет построить на полученной земле коттеджный поселок, а также – очистные на 15 тысяч кубометров/сутки и опорный пункт милиции площадью 50 кв. м.

За 12 лет ничего из упомянутого трудами ООО «Редан-групп» в Балаклаве не возникло, и в какой-то момент ДИЗО через суд вернуло землю городу. В череде судов «Редан-групп» даже сделал попытку выгодно сбыть участок и выставил его на продажу за 750 миллионов рублей.

Как сообщалось, возвращенная земля в значительной степени совпадает с участком, отведенным под строительство «яхтенной деревни» – коммерческое продолжение проекта яхтенной марины.

«Деревня» займет 19,8 гектара, на большей части которых сейчас растут деревья и кустарники. Согласно сделанному накануне заявлению Владимира Путина, строить отели в Балаклавской бухте будут на льготных условиях.

Отметим, что, по мнению эксперта, яхтенного капитана с многолетним опытом Виктора Малько, к идее «яхтенной деревни» в Балаклаве нужно относиться как минимум с большой осторожностью. Цивилизованной практикой является строительство подобных «деревень» в стиле, вписывающемся в рельеф и не уничтожающем то, что и делает регион привлекательным: природу, специфику местности, горы и растительность.

В том, что освоение Балаклавы будет именно таким, у экспертов уверенности нет, а профильные чиновники, по словам Виктора Малько, этой уверенности никак не способствуют.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму заявили об отсутствии земли для строительства жилья медикам. Глава Республики Крым Сергей Аксенов обсудил с вице-премьером правительства РК Андреем Рюмшиным программу по выделению жилья медицинским работникам в селах.

Власти Ялты пообещали завершить работу по дооформлению земельных участков. Все заявления жителей ялтинского региона по дооформлению жилья и земельных участков будут отработаны до конца года.

В Севастополе «во имя общего блага» изымут три участка. В Севастополе утвердили проект планировки и межевания территории площадью 43,4 га, ограниченной улицами Борисова, Астана Кесаева, проспектом Героев Сталинграда и бухтой Круглой.

Власти Крыма анонсировали, что начинают забирать землю у украинцев. В Крыму истекли сроки для «добровольного отчуждения земельных участков», попавших под действие указа Путина о «перечне приграничных территорий, на которых иностранцам запрещено владеть землей».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 11 сентября

Какой сегодня праздник 11 сентября фото

Сегодня, 11 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Глава Запорожской области Александр Старух обвинил Россию в неудачном летнем сезоне на курортах Азовского моря.

Коронавирус в Крыму
Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись

Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись

Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации