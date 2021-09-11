Сводка о новых заражениях в Крыму

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За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 182 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4717 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 257 человек, выздоровевших за весь период – 63 651 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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