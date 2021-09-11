Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись ● В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели ● В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса ● В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19 ● В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © Новости Крыма
За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Из общего количества заболевших 182 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4717 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 257 человек, выздоровевших за весь период – 63 651 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.
В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса. За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.
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В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сократились в последнее время в Крыму – в сутки в республике прививают примерно 3 тыс человек.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.
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