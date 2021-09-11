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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

10:47 суббота, 11 сентября 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © Новости Крыма

За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из общего количества заболевших 182 выявлены при обращении за медицинской помощью, 51 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4717 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 257 человек, выздоровевших за весь период – 63 651 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму не планируют требовать ПЦР-тесты при заселения в отели. Власти Крыма не намерены вводить новые ограничения для туристического сектора из-за пандемии, в том числе отсутствует требование предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования при заселении в гостиницы.

В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса. За 9 сентября на территории Крыма зарегистрировано 235 случаев коронавирусной инфекции.

Специалисты нашли вирус, вызывающий симптомы Конго-Крымской лихорадки. Новый вирус, способный вызвать у людей симптомы лихорадки, обнаружили специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.

В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19. Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сократились в последнее время в Крыму – в сутки в республике прививают примерно 3 тыс человек.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

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