Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +25
море +23

Власть

Суд в Крыму отправил в колонию бывших чиновников Росимущества за взятку

12:56 суббота, 11 сентября 2021

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по делу о получении взятки бывшими работниками управления Росимущества по Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела межрегионального территориального управления Росимущества и его заместителя. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении.

В суде установлено, что экс-работники управления получили взятку от предприятия за выдачу поручения на утилизацию непригодных для дальнейшей продажи двух автомобилей и прицепа, которые были обращены в собственность государства. Размер взятки составил 150 тысяч рублей, при ее передаче подсудимых задержали сотрудники ФСБ.

Бывший начальник отдела управления Росимущества приговорен к пяти годам колонии, его зам – к четырем. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое мужчин незаконно взимали по 200 рублей за парковку у Ласточкиного гнезда. Полицейские задержали двух мужчин, которые незаконно взимали с граждан плату за пользование парковочными местами рядом с ялтинским дворцом-замком Ласточкино гнездо.

Сын премьера Чехии впервые даст показания о похищении и поездке в Крым. В полицейский участок Праги впервые прибыл сын вице-премьера Чехии Андрея Бабиша Андрей Бабиш-младший, который даст показания по делу о его похищении и удержании в Крыму.

Суд обязал бизнесмена Бейма только являться к следователю. Верховный суд республики Крым отказался назначить бизнесмену Сергею Бейму, обвиняемому в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде запрета определенных действий, отклонив апелляцию прокурора на решение суда нижестоящей инстанции.

В Крыму раскрывают только треть киберпреступлений. Относительно невысокий процент раскрываемости таких дел объясняется тем, что большинство киберпреступников находятся за пределами Крыма.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 11 сентября

Какой сегодня праздник 11 сентября фото

Сегодня, 11 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Глава Запорожской области Александр Старух обвинил Россию в неудачном летнем сезоне на курортах Азовского моря.

Общество
Вернется ли в Крым жара: прогноз погоды

Вернется ли в Крым жара: прогноз погоды

В выходные и до конца следующей недели полуостров останется в поле повышенного атмосферного давления, ожидается облачность, при этом осадки маловероятны, а температура воздуха будет умеренно теплой.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации