Власть
Суд в Крыму отправил в колонию бывших чиновников Росимущества за взятку
Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по делу о получении взятки бывшими работниками управления Росимущества по Крыму.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
«Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела межрегионального территориального управления Росимущества и его заместителя. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении.
В суде установлено, что экс-работники управления получили взятку от предприятия за выдачу поручения на утилизацию непригодных для дальнейшей продажи двух автомобилей и прицепа, которые были обращены в собственность государства. Размер взятки составил 150 тысяч рублей, при ее передаче подсудимых задержали сотрудники ФСБ.
Бывший начальник отдела управления Росимущества приговорен к пяти годам колонии, его зам – к четырем. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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