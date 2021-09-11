Суд в Крыму отправил в колонию бывших чиновников Росимущества за взятку

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по делу о получении взятки бывшими работниками управления Росимущества по Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

«Киевский районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела межрегионального территориального управления Росимущества и его заместителя. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», – говорится в сообщении.

В суде установлено, что экс-работники управления получили взятку от предприятия за выдачу поручения на утилизацию непригодных для дальнейшей продажи двух автомобилей и прицепа, которые были обращены в собственность государства. Размер взятки составил 150 тысяч рублей, при ее передаче подсудимых задержали сотрудники ФСБ.

Бывший начальник отдела управления Росимущества приговорен к пяти годам колонии, его зам – к четырем. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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