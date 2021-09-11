Спортсмен-инвалид проверил крымские города на доступность среды

Блогер и спортсмен-инвалид Сергей Карнаухов вместе с «Новыми людьми» проинспектировал крымские города на соответствие требованиям безбарьерной среды.

7 сентября спортсмен-инвалид, блогер и активист «Новых людей» Сергей Карнаухов завершил свой одиночный велопробег из столицы России на Крымский полуостров. Расстояние в две тысячи километров он преодолел на лежачем велосипеде с ручным приводом, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

По пути Сергей инспектировал доступную среду областных центров и крупных городов, а в Крыму сделал три остановки.

В Алуште спортсмен принял участие в региональном съезде партии «Новые люди», где вместе с единомышленниками обсудил проблемы людей с ограниченными возможностями, в том числе и неприспособленность городской среды для комфортного проживания инвалидов.

В ходе рейда по Ялте Сергея Карнаухова сопровождали два жителя города с ограниченными возможностями передвижения, а также лидер крымского отделения и регионального списка партии «Новые люди» Анна Трофименко.

«Мы решили проверить один из самых популярных маршрутов, – рассказывает Анна Трофименко, – начали свой путь с улицы Московская, добрались до главной площади и дальше прогулялись по набережной. Людям с ограниченными возможностями так же, как и всем, хочется дышать морским воздухом и любоваться видами. Казалось бы, до моря рукой подать. Но путь, который здоровый человек проходит за 10 минут, участникам акции удалось преодолеть только за полтора часа. Городская среда в Ялте абсолютно не подготовлена для особенных людей. Это высокие бордюры, с которых невозможно съехать на коляске без посторонней помощи, магазины и аптеки с огромными ступенями и без пандусов. Ялта оказалось одним из самых «недоступных» городов в Крыму. Это подтвердил не только Сергей, но и другие участники акции».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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