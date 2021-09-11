Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.1
воздух +25
море +23

Происшествия

Пропавшую без вести иностранку нашли в Севастополе спустя четыре года

Севастопольские правоохранители нашли объявленную в международный розыск женщину, приехавшую в Крым на работу четыре года назад.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Тридцативосьмилетняя жительница ближнего зарубежья приехала в Севастополь еще в 2017 году. Дома она сказала, что уехала на заработки, и какое-то время поддерживала контакт близкими. Но уже спустя месяц связь с ней оборвалась. В родной стране исчезнувшая была объявлена в международный розыск.

Севастопольским полицейским удалось разыскать ее в одном из удаленных районов города. Выяснилось, что у женщины на новом месте появилась и новая семья.

Кардинальные изменения, произошедшие в своей жизни, она решила скрыть от родственников, выбрав для этого радикальный способ – вовсе не звонить и никак не напоминать о себе. Теперь это сделали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе женщина купила беляш с человеческим зубом. В Севастополе на площади Захарова женщина купила беляш с человеческим зубом. Страшная находка заставила ее написать заявление в полицию.

В Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницы. В Севастополе суд оштрафовал 58-летнего мужчину за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

В Крыму водитель насмерть сбил лежащего на трассе пешехода. Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 63-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части в Раздольненском районе.

В Крыму турист с Дальнего Востока снес часть забора школы. В Евпатории росгвардейцы задержали 38-летнего жителя Дальнего Востока, который на машине врезался в забор школы и скрылся с места ДТП.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 10 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая новой коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 11 сентября

Какой сегодня праздник 11 сентября фото

Сегодня, 11 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Крымский мост обвинили в нашествии медуз

Глава Запорожской области Александр Старух обвинил Россию в неудачном летнем сезоне на курортах Азовского моря.

Коронавирус в Крыму
Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись

Данные Аксенова и минздрава по заболеваемости ковидом существенно разошлись

Заболеваемость коронавирусом в Крыму почти в 3 раза выше данных, сообщаемых минздравом РК.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации