Пропавшую без вести иностранку нашли в Севастополе спустя четыре года

Севастопольские правоохранители нашли объявленную в международный розыск женщину, приехавшую в Крым на работу четыре года назад.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Тридцативосьмилетняя жительница ближнего зарубежья приехала в Севастополь еще в 2017 году. Дома она сказала, что уехала на заработки, и какое-то время поддерживала контакт близкими. Но уже спустя месяц связь с ней оборвалась. В родной стране исчезнувшая была объявлена в международный розыск.

Севастопольским полицейским удалось разыскать ее в одном из удаленных районов города. Выяснилось, что у женщины на новом месте появилась и новая семья.

Кардинальные изменения, произошедшие в своей жизни, она решила скрыть от родственников, выбрав для этого радикальный способ – вовсе не звонить и никак не напоминать о себе. Теперь это сделали сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Севастополю.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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